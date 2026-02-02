Hoe werkt een contactloze autosleutel

Je auto ontgrendelen, vergrendelen, starten en dat allemaal zonder de sleutel in het slot te steken. Hoe werkt dat?

Een contactloze autosleutel, ook wel bekend als smart key of slimme sleutel, doet dit door radiogolven te verzenden naar de auto. Elke slimme sleutel verzendt een radiogolf waarin een unieke code zit verwerkt. Die code is verpakt als kleine variaties van het signaal, bijvoorbeeld in amplitude (signaalsterkte) of frequentie (hoe snel de golf trilt). Alleen als de uitgezonden code van de autosleutel overeenkomt met de code in het geheugen van de auto, gaat de deur open. Dat is meteen de reden waarom de sleutel geen andere auto’s kan ontgrendelen.

Afluisteren

Kunnen autodieven dit unieke signaal dan niet ‘afluisteren’ en nabootsen? Nee, tegenwoordig maken slimme sleutels vaak gebruik van een zogeheten rolling code. Dat houdt in dat de sleutel een pseudo-willekeurige getallengenerator bevat die na elk gebruik een andere code genereert. De ontvangermodule van de auto heeft een gesynchroniseerde getallengenerator, die dezelfde code aanmaakt. Dat maakt het afluisteren en kopiëren van het signaal zinloos voor hackers, aangezien de auto de volgende keer niet meer op dit signaal zal reageren.

Ook handig: het radiosignaal is zo ontworpen dat het enkel een bereik van een paar meter heeft. Zo ontgrendel je niet per ongeluk de deuren als je ver van je bolide vandaan bent. Het enige nadeel aan zo’n gave sleutel met uniek signaal: raak je hem kwijt, dan is de vervanging ervan vaak een duur grapje.

