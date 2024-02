Hoeveel astronauten zijn er tijdens hun missie overleden?

We staan aan de vooravond van een nieuwe ruimterevolutie, waarin commerciële vluchten steeds meer mensen buiten de aardse dampkring zullen brengen. Hoe gevaarlijk is zo’n ruimtevlucht eigenlijk? Of, om het wat concreter en luguberder te maken: hoeveel astronauten zijn tijdens hun missie overleden?

Tot nu toe zijn er in totaal ongeveer 650 mensen de ruimte in geweest. Hoewel de ruimtevaart vooral in de beginfase nogal wat ongelukken kende, zijn er relatief weinig doden gevallen. Negentien astronauten zijn tijdens een missie omgekomen – minder dan 3 procent van het totaal.

Het gros van die sterfgevallen is toe te schrijven aan twee missies. In 1986 viel de Amerikaanse spaceshuttle Challenger een dikke minuut na de lancering uit elkaar. Alle zeven bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. In 2003 overleden opnieuw zeven astronauten in een Amerikaanse spaceshuttle. Toen was het de Columbia die tijdens zijn terugkeer in de aardatmosfeer uiteenviel.

Gestorven in de ruimte

De overige vijf sterfgevallen dateren uit de beginperiode van de ruimtevaart. In 1967 ging het fout bij een Amerikaanse missie en een Sovjet-missie.

In 1971 hadden drie Sovjet-kosmonauten de twijfelachtige eer om als enige mensen tot nu toe dood te gaan ín de ruimte, oftewel: hoger dan 100 kilometer boven het aardoppervlak. Ze hadden drie weken doorgebracht in ruimtestation Saljoet 1, waarna de Sojoez 11 ze terug naar huis moest brengen. Onderweg sloeg het noodlot toe toen de landingscapsule werd losgekoppeld van de rest van het ruimteschip. Door een kapot ventiel sloot de capsule niet goed af en lekte de lucht razendsnel naar buiten. Kort daarna kwam het drietal door verstikking om het leven.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 9/2023.

Tekst: Yannick Fritschy

Beeld: Kennedy Space Center/NASA