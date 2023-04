‘Big Fucking Rocket’ ontploft vlak na lancering

De eerste onbemenste testvlucht van de volledige Starship van SpaceX verliep niet volgens plan; enkele minuten na de lancering ontplofte de gigantische raket. SpaceX noemt het een enerverende eerste vlucht.

De ambitieuze plannen van entrepreneur Elon Musk zijn legio. Een ervan is Starship, een herbruikbare tweetrapsraket van het Amerikaanse bedrijf SpaceX die ruimtetoeristen en astronauten van en naar het maanoppervlak moet gaan vervoeren. Al jaren werkt het ruimtevaartbedrijf aan prototypes van wat de krachtigste raket ooit moet worden. En meer dan eens eindigden die testvluchten in explosies. Gisteren vormde helaas geen uitzondering.

Lees ook:

De lancering was een extra spannend moment voor Musk: voor de eerste keer zou zijn volledige Starship de lucht in worden gestuurd. Doel van de testvlucht: zoveel mogelijk data verzamelen van alle apparatuur aan boord. Maar die kans kreeg SpaceX niet; kort na de lancering vanaf Starbase in Texas, en nog voor de loskoppeling van de twee raketonderdelen, knalde Starship uit elkaar.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Winst

Musk is hoe dan ook tevreden over de testvlucht, liet hij op Twitter weten. Hij zegt dat SpaceX er veel van geleerd heeft en dat het bedrijf al uitkijkt naar de volgende lancering. De tech-miljardair had al geprobeerd de verwachtingen voor de lancering te temperen. Alleen het voertuig van de grond krijgen en de infrastructuur van het lanceerplatform niet vernielen, zou als winst worden beschouwd, zei hij. En die wens is inderdaad vervuld.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Terug naar de maan

In juli 1969 zaten wereldwijd honderden miljoenen mensen aan de buis gekluisterd om de eerste maanlanding live op televisie te zien. Als alles volgens plan verloopt, zou iets dergelijks in 2024 weleens opnieuw kunnen gebeuren. Dan lanceert de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zijn Space Launch System (SLS). Deze 111 meter hoge raket vormt de basis van NASA’s Artemis-programma, dat na 52 jaar weer mensen op het maanoppervlak moet zetten (de laatste bemande maanmissie, die van Apollo 17, was in 1972).

De enorme SLS-raket, die de NASA samen met Boeing ontwikkelt, is al een jaar of tien in de maak en heeft inmiddels met succes de nodige tests doorstaan. Maar met een raket alleen ben je er nog niet. Bovenop de SLS komt straks het Orion-ruimtevaartuig te staan, waarin plek is voor vier astronauten. Eenmaal in de ruimte wordt de Orion losgekoppeld van de SLS. De Orion brengt de bemanningsleden na een paar dagen in een baan om de maan. Daar kan dit vaartuig aan twee nieuw te ontwikkelen onderdelen van het Artemis-programma worden gekoppeld: de Starship HLS en Lunar Gateway.

De Gateway is een klein, permanent ruimtestation dat rond de maan zal cirkelen. Het wordt een door zonne-energie aangedreven communicatiecentrum, wetenschappelijk lab, woonmodule voor astronauten, en ‘garage’ voor maanrovers en andere robots. Net als het internationale ruimtestation ISS wordt ook de Gateway ontwikkeld, onderhouden en gebruikt in samenwerking met commerciële en internationale partners, zoals de Canadese ruimtevaartorganisatie CSA, de Europese ESA en de Japanse JAXA.

Big Fucking Rocket

Het transport van en naar het maanoppervlak wordt dus verzorgd door SpaceX. Voor omgerekend zo’n 2,5 miljard euro heeft het ruimtevaartbedrijf beloofd de tweetrapsraket én maanlander Starship HLS (Human Landing System) te bouwen. (Zowel de gehele raket als het bovenste deel dat straks zelfstandig op de maan kan landen en opstijgen, heet Starship.)

De boostertrap van Starship, die nodig is om de aarde te verlaten, heet Super Heavy. De booster is maar liefst 70 meter hoog en beschikt over 33 aan elkaar gekoppelde raketmotoren die samen het gevaarte de ruimte in moeten stuwen. Bovenop de Super Heavy bevindt zich het 50 meter hoge compartiment waarin bemanning en bevoorrading kunnen. Niet zo gek dus dat Starship met zijn totale lengte van 120 meter ‘Big Fucking Rocket’ in de SpaceX-wandelgangen wordt genoemd.

Het is overigens de bedoeling dat de volledig herbruikbare tweetrapsraket nooit meer naar de aarde terugkeert. Hij blijft bij de Lunar Gateway en wordt daar met een speciaal tankstation steeds van nieuwe brandstof voorzien. Hij kan dus continu worden gebruikt om mensen en materieel op het maanoppervlak te zetten of eraf te halen.

De Starship HLS is nog volop in ontwikkeling. En als het aan Musk ligt, brengt de raket straks niet alleen mensen naar de maan, maar in een andere uitvoering uiteindelijk ook naar onze rode buurplaneet. Want dat was immers de reden dat de miljardair SpaceX ooit oprichtte. De maan is leuk, en goed voor de bankrekening van SpaceX, maar Musks droom is Mars.

Bronnen: The Guardian, BBC News, NU.nl

Beeld: SpaceX