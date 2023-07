Waarom alcohol ’s middags harder aankomt dan ’s avonds

Tijdens mooie zomerdagen zitten de terrasjes vanaf de lunch al vol, waarbij veel mensen naast een broodje of salade ook genieten van een glas wijn. De meesten van ons zullen wel herkennen dat een drankje ’s middags harder aankomt dan ’s avonds. Hoe komt dat?

Een aantal factoren hebben hier invloed op. Zo is bijvoorbeeld ’s middags je maag minder gevuld met eten en drinken, waardoor de alcohol sneller in je bloedbaan wordt opgenomen. Ook staat het verteringsproces in zo’n geval op een lager pitje, waardoor de alcohol langer in je bloed blijft circuleren, zo blijkt uit een Amerikaanse studie.

Uitdroging

Zit je daarbij op een zonnig terras, dan speelt ook de warmte een rol. Nathaly de Wind van Verslavingszorg Noord Nederland: “Warmte wakkert niet alleen je dorstgevoel aan waardoor je geneigd bent om door te blijven drinken, maar kan er ook voor zorgen dat je uitdroogt. Alcohol versterkt het uitdrogende effect omdat het een diureticum is.” Dat betekent dat het onze nieren aanspoort om extra vocht af te voeren en dus vaker te plassen. En die uitdroging kan het aangeschoten effect van alcohol weer versterken; je krijgt er hoofdpijn van en kunt je moe, duizelig of verward voelen.

En dan nog de kater. De Wind: “Hoe eerder je op de dag begint met drinken, hoe meer alcohol je waarschijnlijk nuttigt. En dus ontwikkel je ook een zwaardere kater.” Daarbij geldt: hoe meer je bent uitgedroogd door de warmte en de alcohol, hoe erger die kater.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Alexander Spatari/Getty Images