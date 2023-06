Waarom niezen we met onze ogen dicht?

Misschien heb je er nooit bij stilgestaan, maar bij het niezen sluiten onze ogen. Waarom gebeurt dat? KIJK zocht het uit.

Wanneer je niest, gooit je lichaam met enorme kracht een irritatiebron je neus uit; een stofje of een pol bijvoorbeeld. Dat gebeurt met een snelheid oplopend tot wel 160 km per uur.

Dat gezegd hebbende lijkt het misschien heel aannemelijk dat je oogleden automatisch dichtklappen als je niest, om ervoor te zorgen dat je oogbollen niet uit hun kassen floepen. Maar zo sensationeel is het allemaal niet. De werkelijkheid is dat je kijkers stevig vastzitten met meerdere spieren. (Trouwens, als het al waar was dat de kracht achter een nies ervoor kan zorgen dat je ogen uit je hoofd klappen, dan zou het dunne flubbertje ooglid echt niet genoeg zijn om dat tegen te houden.)

Maar waarom dan toch die gesloten ogen? Het is een simpel reflex, vergelijkbaar met je omhoogschietende been, wanneer iemand met een hamertje op je knie slaat.

Er zijn trouwens wel mensen die hatsjoeënd hun ogen open kunnen houden, maar dat zijn er niet veel.

