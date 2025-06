Ben je in het donker minder wagenziek?

“Het valt me op dat mijn kinderen ’s avonds minder last hebben van wagenziekte”, zegt Carlijn Gommans. “Hoe komt dat?”

Wagenziekte, ook bekend als reisziekte of kinetose, kan opkomen als er een mismatch is tussen wat je ogen zien en wat het evenwichtsorgaan in je binnenoor aan beweging voelt. Je brein raakt ervan in de war. Dit kan gebeuren als je reist met de auto, bus, trein, boot of vliegtuig. Ga je bijvoorbeeld op je tablet zitten lezen tijdens een lange busreis naar de Spaanse kust, dan zien je ogen stilstaande tekst, terwijl je lichaam de deining van de bus voelt.

Vergiftiging?

Deskundigen zijn er nog niet uit waarom je daar misselijk van wordt. Volgens één theorie ziet je brein de mismatch aan voor hallucinatie, wat zou kunnen duiden op vergiftiging. Je lichaam reageert door misselijk te worden en te braken om mogelijke gifstoffen kwijt te raken.

De een is overigens gevoeliger voor wagenziekte dan de ander. Vooral kinderen hebben er last van, doordat hun evenwichtsorgaan nog in ontwikkeling is, maar ook doordat ze zich minder lang kunnen focussen en minder reiservaring hebben.

In het donker

Wagenziekte is soms minder bij rijden in het donker. Dit komt doordat je ogen simpelweg minder dingen zien; er is daardoor minder conflict tussen je ogen en je evenwichtsorgaan. Maar dit geldt niet voor iedereen en in alle situaties. Sommige mensen ervaren juist dat wagenziekte in het donker erger wordt door andere factoren als vermoeidheid of desoriëntatie door gebrek aan visuele referentiepunten.

De oplossing is duidelijk: zorg ervoor dat wat je ogen zien overeenkomt met wat je evenwichtsorgaan aan beweging ervaart. Dat betekent dat als je in de auto of bus zit, je naar buiten moet kijken, het liefst naar de horizon. Dus vooral niet lezen of video’s kijken. Wat frisse lucht, niet te veel eten en extra pauzes helpen ook een beetje. En soms zijn antihistamine­pilletjes een uitkomst.

