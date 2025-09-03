Zijn er onderwaterplanten met bloemen?

In de lente en zomer staat de natuur er vol mee: bloeiende planten. Ecosystemen zijn daar helemaal op ingespeeld; talloze dieren snoepen van de nectar, verspreiden daarbij pollen en zorgen zo voor de bevruchting van de plant. Gaat dat onder water ook zo?

Soms, maar bloemen zijn onder water niet erg populair. Veel waterplanten sturen hun bloemen liever naar het wateroppervlak; denk bijvoorbeeld aan waterlelies. Daar gedragen ze zich hetzelfde als bloemen op het droge. Slechts een paar zoetwaterplanten bloeien echt onder water, zoals sommige soorten nimfkruid en hoornblad. Die bloemen zijn klein en onopvallend, en de bestuiving vindt plaats via waterstromingen.

Bestuivers van de zee

In de zee is er slechts één groep bloeiende planten bekend: de zeegrassen. Die vormen vaak een soort dichte onderwaterweilanden die erg belangrijk zijn voor veel zeedieren, die ze gebruiken als leefgebied en voedselbron. Zeegrassen groeien in ondiep water, want ze hebben net als landplanten zonlicht nodig voor fotosynthese.

Lang gingen wetenschappers ervan uit dat de bestuiving alleen plaatsvond via zeestromingen. Maar in 2016 schreven marien biologen in het tijdschrift Nature Communications dat minuscule kreeftachtigen en borstelwormen als een soort bijen de bloemen bezoeken en de pollen eten. Een deel van de plakkerige pollen blijft aan de diertjes plakken en die bevruchten vervolgens een andere bloem als ze die bezoeken.

Verwacht overigens geen kleurrijke, bloeiende onderwaterhei. De bloemen zijn, net als bij de zoetwaterplanten, meestal klein en weinig spectaculair. Bovendien planten zeegrassen zich voornamelijk aseksueel voort, bijvoorbeeld via een nieuwe scheut die uit een ondergrondse wortelstok groeit. Daar zijn dus niet eens bloemen voor nodig.

