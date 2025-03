Kan iedereen leren fluiten?

KIJK-lezer Koert Wijnands vraagt zich af waarom hij niet kan fluiten: iedereen kan dat toch leren?

Dat klopt; in principe kan vrijwel iedereen leren fluiten, maar dat gaat niet bij iedereen even makkelijk. Zo leren sommige mensen zichzelf als kind al fluiten, terwijl andere het veel later in hun leven leren of het misschien nooit helemaal lekker onder de knie krijgen.

Aanleg en oefenen

Er is geen specifiek gen bekend dat bepaalt of iemand gemakkelijk kan leren fluiten. Het hangt vooral van andere factoren af, die dan wel weer deels met aanleg te maken kunnen hebben. De bouw van je lippen, je tong en je kaak kan het je bijvoorbeeld lastiger maken om te leren fluiten.

Of de aansturing van de juiste spieren kan moeilijk zijn door een gebrek aan controle of coördinatie. Je kunt dat vergelijken met mensen die hun neusvleugels of oren kunnen bewegen, terwijl anderen geen idee hebben hoe dat moet.

En zoals bij de meeste aangeleerde vaardigheden vereist leren fluiten vooral regelmatige oefening, zeker als je wat minder aanleg blijkt te hebben. Dus met een beetje geduld en veel trial and error zou je het moeten kunnen leren.

