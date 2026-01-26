Kun je echt gemengde gevoelens hebben?

Verdrietig én blij tegelijk? Het lijkt misschien alsof je gevoelens dan door elkaar heen razen of elkaar supersnel afwisselen. Maar uit onderzoek van Stanford University blijkt dat gemengde gevoelens niet simpelweg een optelsom of mengsel zijn van positief en negatief.

Onderzoekers lieten proefpersonen in een fMRI-scanner kijken naar One Small Step, een korte animatiefilm over een meisje dat astronaut wil worden en daarbij wordt aangemoedigd door haar vader. Als hij overlijdt, hervindt ze ondanks haar verdriet de innerlijke kracht om door te gaan. Typisch zo’n verhaal dat bitterzoete gevoelens oproept. De deelnemers gaven ook aan bij welke scènes ze blije, verdrietige of gemengde gevoelens hadden en wanneer ze moesten huilen.

Lees ook:

Unieke hersenpatronen

Wat bleek? Bij de gemengde gevoelens ontstonden er unieke patronen (groepjes hersencellen die tegelijk actief waren) in onder andere de amygdala en nucleus accumbens, hersengebieden die een belangrijke rol spelen bij emotionele reacties en beloning. Die patronen verschilden duidelijk van de activiteit die bij puur positieve of puur negatieve emoties werd waargenomen. In andere hersengebieden, zoals de insula en de anterieure cingulate cortex, waren de patronen zelfs consistenter en beter herkenbaar dan die bij enkel positieve of negatieve emoties.

De onderzoekers ontdekten bovendien dat gemende gevoelens vaak opduiken tijdens de overgang van de ene emotie naar de andere, bijvoorbeeld van verdriet naar hoop. Daardoor konden ze met een fMRI-scanner verrassend goed voorspellen wanneer iemands stemming zou omslaan. Gemengde gevoelens zijn dus geen mengelmoes, maar een unieke emotie op zichzelf.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 10/2025.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Dimitri Otis/Getty Images