Een nieuw onderzoek laat zien dat paarden kunnen ruiken of je bang bent. Ze worden daardoor zelf ook angstiger.

Dat paarden reageren op onze emoties, was al bekend. De dieren reageren anders op boze stemmen en gezichten dan vrolijke. Onderzoekers van de Université de Tours in Frankrijk hebben nu ontdekt dat paarden onze emoties ook kunnen ruiken. Ze worden bijvoorbeeld angstiger als ze het zweet van een bang persoon ruiken.

Lees ook:

Wattenschijfjes met zweet

De onderzoekers lieten dertig proefpersonen op twee verschillende dagen een video van 20 minuten kijken. Op de ene dag keken ze fragmenten uit de horrorfilm Sinister en op de andere dag vrolijke fragmenten uit films zoals Singing in the Rain en Grease.

De vrijwilligers droegen wattenschijfjes onder hun oksels die hun zweet opvingen. Zweet van bange mensen bevat andere stoffen dan die van blije mensen, waardoor het anders ruikt. De proefpersonen droegen geen deodorant of parfum en mochten twee dagen van tevoren niets eten wat hun lichaamsgeur zou beïnvloeden, zoals chilipepers, knoflook en alcohol.

Hogere hartslag

Vervolgens lieten de onderzoekers 43 paarden ruiken aan de bezwete wattenschijfjes en ter controle ook aan ongebruikte schijfjes. Ze beoordeelden daarna het gedrag van de dieren tijdens een aantal tests.

Paarden die het zweet van bange mensen roken, reageerden angstiger als iemand hun box binnenkwam dan dieren die de ongebruikte wattenschijfjes of de schijfjes van blije mensen roken. Ze raakten de verzorger bijvoorbeeld minder vaak aan. De paarden hadden daarnaast een heftigere schrikreactie als de verzorgers plotseling een paraplu openden; ze kregen daarbij ook een aanzienlijk hogere hartslag.

Geen enkel wetenschaps- en tech-nieuwtje meer missen? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang elke donderdag het interessantste nieuws uit de wereld van wetenschap en technologie in jouw inbox. Ja leuk!

Grote invloed

“Deze studie laat zien hoe nauw dieren en mensen met elkaar verbonden zijn”, zegt onderzoeker Léa Lansade tegen The Guardian. “Onbewust kunnen we onze emoties overbrengen op dieren, wat op zijn beurt weer een behoorlijk grote invloed heeft op hun eigen emoties.”

Hoewel mensen weinig controle hebben over de geuren die ze afgeven, moeten paardrijders en verzorgers zich bewust zijn van hun emoties en de impact die ze kunnen hebben. “Als je ontspannen en in een positieve stemming aankomt, kan dat een betere interactie met het paard bevorderen. Als je zelf bang bent, kan het paard daarop reageren door ook bang te worden en sterker te reageren op een potentieel beangstigende situatie”, zegt hoofdonderzoeker Plotine Jardat tegen The Guardian.

Paarden zijn niet de enige dieren die reageren op de geur van mensenemoties. Ook honden reageren anders als ze een bang persoon ruiken. En van onder meer katten, koeien en geiten is bekend dat ze het verschil ruiken tussen het zweet van bange en blije mensen.

Bronnen: PLOS One, The Guardian

Beeld: Silje Midtgård/Unsplash