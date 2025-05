Kun je je moedertaal vergeten?

Als kind leer je onbewust de taal die je ouders spreken: je moedertaal. Maar kun je die later in je leven ook weer vergeten?

Ja, dat kan. Taalwetenschapper Merel Keijzer onderzocht samen met een collega hoe het Nederlanders en Duitsers verging die als volwassene naar Canada emigreerden. De moedertaal van deze mensen ging duidelijk achteruit: nadat ze minimaal vijftien jaar Engels hadden gesproken in hun dagelijks leven, spraken ze hun eerste taal minder vloeiend en gebruikten ze minder verschillende woorden.

Helemaal verdwenen

De moedertaal van de emigranten was verslechterd, maar niet helemaal verdwenen. Dat dit wel kan gebeuren, bewijst een onderzoek naar adoptiekinderen. De proefpersonen in die studie groeiden op in Korea, maar verhuisden op een leeftijd tussen de drie en acht jaar oud plotseling naar Frankrijk. Ze hoorden en gebruikten daarna helemaal geen Koreaans meer.

Tijdens het onderzoek waren het twintigers en dertigers, en hadden ze geen bewuste herinneringen meer aan de taal die ze als klein kind hadden gesproken. In testjes waarbij ze moesten raden wat Koreaanse woorden betekenden, deden ze het niet beter of slechter dan Franse leeftijdsgenoten zonder adoptieachtergrond. Hun hersenen reageerden ook niet anders op Koreaanse zinnen dan die van Fransen die die taal nog nooit hadden gehoord. Zelfs je moedertaal kan dus spoorloos uit je geheugen verdwijnen.

Tekst: Sterre Leufkens

Beeld: Yangwenshuang/Getty Images