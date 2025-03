Hoe is de lente op Jupiter en Mars?

“Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.” Dat zong Frank Sinatra in 1964 in zijn beroemde nummer Fly Me to the Moon, tien jaar eerder geschreven door Bart Howard. Hoe ziet de lente op Jupiter en Mars er eigenlijk uit?

Dat we op aarde verschillende seizoenen hebben, komt doordat de draai-as tussen de noord- en zuidpool niet loodrecht op het vlak staat waarin de aarde om de zon draait. Met andere woorden: de aarde staat scheef. Daardoor is het noordelijk halfrond in de zomer naar de zon toe gericht en in de winter ervanaf. Jupiter staat een stuk rechterop in zijn baan. Daar zijn dus geen verschillende seizoenen te onderscheiden.

Mars daarentegen staat ongeveer net zo scheef als de aarde en heeft dus wel met seizoenen te maken. De lente is vooral het begin van het stofseizoen: door de warme lucht teisteren grote stofstormen de rode planeet en zijn robotbewoners: de verschillende vehikels die daar onderzoek doen.

Van neerslag is geen sprake op Mars. Tenminste, niet meer. Onlangs hebben onderzoekers aangetoond dat de planeet zo’n 3,6 miljard jaar geleden wel afwisselend natte en droge seizoenen kende. Of de neerslag toen vooral in de Martiaanse lente, zomer, herfst of winter viel, is niet bekend. Het is ook mogelijk dat de natte en droge perioden geen heel seizoen in beslag namen, maar slechts enkele weken duurden.

Lees ook:

Deze vraag kon je vinden in KIJK 5/2024.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Yannick Fritschy

Beeld: SPL/Getty Images