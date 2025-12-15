Waarom zijn er nooit menselijke resten gevonden bij het wrak van de Titanic?

Sinds de ontdekking van het wrak van de Titanic in 1985, op bijna 4 kilometer diepte in de Atlantische Oceaan, hebben wetenschappers naar resten van menselijke lichamen gezocht, maar er zijn nooit botten aangetroffen. Hoe is dat eigenlijk te verklaren?

Toen de Titanic in de nacht van 14 op 15 april 1912 zonk, verdronken er meer dan 1500 mensen. In de weken na de ramp werden ongeveer 340 lichamen geborgen die op zee ronddreven. De overige slachtoffers zijn nooit teruggevonden; de meeste lichamen zonken naar de oceaanbodem.

Bij het wrak zijn overigens wel sporen gevonden die op menselijke aanwezigheid wijzen, bijvoorbeeld paren schoenen die netjes naast elkaar liggen, kledingstukken, koffers: allemaal getuigen van levens die abrupt eindigden.

Bacteriën en zout

Biologische resten waren echter allang vergaan door een combinatie van de immense diepte en zout water. Zelfs botmateriaal, dat normaal gesproken heel duurzaam is, kan in de extreme omstandigheden op de oceaan bodem volledig verdwijnen. De druk op 3800 meter diepte is enorm en kan botten beschadigen.

Bacteriën en andere micro-organismen die op grote diepte zonder zuurstof leven, kunnen botweefsel bovendien afbreken. Sommige soorten produceren zelfs zuren die het bot letterlijk oplossen. Daarnaast zijn er diepzeedieren die zich voeden met organisch materiaal, zoals botten. Vooral krabben en diepzeewormen hebben dit op het menu staan.

Bovendien bestaan botten grotendeels uit calciumfosfaat, dat in de loop van lange tijd simpelweg oplost in zout water, zeker als dat water zuur wordt door bacteriële activiteit of door reacties met metalen in het wrak. Wat resteert, is het wrak zelf. De Titanic ligt als een monument op de zeebodem, waar de sporen van de menselijke tragedie nog altijd aanwezig zijn – ook zonder botten en schedels.

