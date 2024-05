Is het onverstandig om ’s nachts je smartphone op te laden?

“Soms hoor ik dat het slecht voor de batterij van je smartphone is om hem ’s nachts op te laden, maar ik heb ook gehoord dat dat tegenwoordig geen kwaad meer kan”, schrijft een KIJK-lezer. “Hoe zit dat nou?”

Wie een apparaat constant oplaadt, riskeert dat het wordt ‘overladen’. Zolang de stekker erin zit, wordt de spanning opgevoerd – zelfs als de batterij al volledig is opgeladen. Daardoor verslijt de batterij sneller en houdt hij mettertijd minder goed een lading vast. Omdat je ’s nachts langer slaapt dan de telefoon oplaadtijd nodig heeft, kan dat ervoor zorgen dat je de batterij urenlang onnodig belast.

Slim laden bespaart batterij

Maar, inderdaad: in moderne smartphones is dat geen groot probleem meer. Ingebouwde chips houden de accu in de gaten, om te zorgen dat de stroomtoevoer automatisch wordt ingeperkt als de batterij vol is. Ook dat heeft wat impact op je accu, maar niet veel.

Recente software-updates zorgen er ook voor dat je telefoon ’s nachts slimmer laadt. iPhones en Android-toestellen laden tot 80 procent op en proberen te voorspellen hoe laat je de volgende dag wakker wordt, bijvoorbeeld door naar je wekker te kijken. Vervolgens zorgt de software ervoor dat de laatste 20 procent wordt volgeladen kort voor de wekker gaat. Zo weet je zeker dat de batterij niet onnodig wordt ‘bijgevuld’ en slijt de accu (iets) minder snel.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 11-12/2023.

Tekst: Bastiaan Vroegop

Openingsbeeld: Alphotographic/iStock/Getty Images