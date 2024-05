Waarom is het aanvinken van een online hokje lastig voor robots?

Als je vroeger online moest bewijzen dat je een mens was, deed je dat bijvoorbeeld door foto’s van verkeerslichten te herkennen. Inmiddels hoef je vaak alleen maar een vinkje te zetten naast het zinnetje ‘I’m not a robot’. Waarom is het nu zo simpel geworden?

Met die zogeheten CAPTCHA-tests (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) kijkt een pagina of jij een menselijke websitebezoeker bent of een bot die geautomatiseerd de pagina bezoekt. Zulke bots kunnen worden misbruikt om bijvoorbeeld informatie van websites te schrapen of een server te overbelasten, wat zo’n CAPTCHA helpt voorkomen.

Het idee van de eerste versie was simpel: websitebots kunnen tekst lezen en op basis daarvan keuzes maken, maar afbeeldingen analyseren is een stuk lastiger. Een mens kan zien op welke vierkantjes van een raster verkeerslichten staan, terwijl dat voor een computer moeilijk is. Maar het is ook gedoe. Zie je op een boerderijfoto net die ene kip over het hoofd, dan moet je opnieuw beginnen.

Hokje aanvinken is niet de echte test

De nieuwe reCAPTCHA maakt dat makkelijker. Dit systeem is bedacht door Google en bestaat alleen uit een vierkantje dat je moet aanvinken. Eigenlijk is het aanklikken daarvan niet de echte test, maar alles wat je ervoor doet. Door te kijken hoe jij bijvoorbeeld je muis beweegt of met je vinger over het telefoonscherm gaat, ziet het reCAPTCHA-systeem of jij op natuurlijke, menselijke wijze over de pagina navigeert. Een muis die door een mens wordt bestuurd, verandert steeds van snelheid en gaat alle kanten op, terwijl een bot in een vast tempo recht op zijn doel afgaat.

Het systeem kijkt ook naar andere dingen, zoals je recente browserhistorie, om te bepalen of je een echt mens bent. Twijfelt een site daarna nog steeds? Dan krijg je alsnog foto’s van wegen voorgeschoteld, waarop je alle zebrapaden mag aanklikken.

