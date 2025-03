Verandert het smelten van Groenland de draaiing van de aarde?

De laatste jaren smelten de ijskappen op Groenland razendsnel. KIJK-lezer Ben Hollander vraagt zich af: heeft dit proces invloed op de draaiing van de aarde?

Het smelten van het Groenlandse landijs heeft inderdaad enige gevolgen voor de rotatie van onze planeet. Dat komt doordat de aarde een beetje afgeplat is: de afstand tussen noord- en zuidpool is iets kleiner dan de diameter gemeten bij de evenaar. Daardoor ligt Groenland iets dichter bij de aardkern dan bijvoorbeeld Equatoriaal-Guinea.

Als een kunstschaatser

Als de Groenlandse ijskappen smelten, komt een deel van dat smeltwater in de oceaan terecht. Van daaruit verspreidt het zich over de planeet. Daardoor is er een netto massaverplaatsing van het noordpoolgebied naar plekken die dichter bij de evenaar liggen. Relatief dicht bij de kern wordt de aarde dus minder zwaar, verder naar buiten juist zwaarder.

Dan krijg je hetzelfde effect als bij een kunstschaatser die een pirouette maakt. Als de schaatser zijn armen uitstrekt, verplaatst zijn massa zich voor een deel naar buiten, waardoor hij langzamer gaat draaien. Op een vergelijkbare manier gaat de aarde langzamer draaien als een deel van de massa – de Groenlandse ijskappen – zich naar buiten verplaatst.

Maar dit effect is niet al te groot. Als Groenland helemaal smelt, duurt een dag uiteindelijk ongeveer 2 milliseconden langer dan nu. In dat geval moeten we ons meer druk maken om de zee: als Groenland een volledig groen land wordt, komt de zeespiegel maar liefst 7 meter hoger te liggen dan nu.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 11-12/2024.

Tekst: Yannick Fritschy

Beeld: Paul Souders/Getty Images