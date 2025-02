Wat is het verschil tussen ‘niet te onderschatten’ en ‘niet te overschatten’?

‘Niet te onderschatten’ en ‘niet te overschatten’ klinken erg verschillend, maar wat is nou precies het verschil tussen de twee?

Hou je vast: dat is er niet. Zowel ‘Het belang is niet te onderschatten’ als ‘Het belang is niet te overschatten’ betekent ‘Het is ontzettend belangrijk.’ Vreemd, aangezien ‘onderschatten’ en ‘overschatten’ een tegengestelde betekenis hebben.

Lees ook:

Positieve en negatieve interpretatie

De verklaring zit hem in het woordje ‘te’. Soms betekent ‘te + werkwoord’ dat iets moet, bijvoorbeeld in ‘dat gedrag is af te keuren’. Maar in andere gevallen betekent het dat iets mogelijk is, bijvoorbeeld in ‘het artikel is goed te volgen’.

Als het belang ‘niet te onderschatten’ is, kan dat dus betekenen dat je het niet moet onderschatten (het is belangrijker dan je denkt) of dat je het niet kunt onderschatten (zo onbelangrijk is het). Ook bij ‘niet te overschatten’ is er een positieve interpretatie (je kunt het onmogelijk overschatten, zo belangrijk is het) en een negatieve (je moet het belang niet overschatten, want het is minder belangrijk dan je denkt).

Bij beide zinnen kiezen mensen in de praktijk altijd de positieve betekenis. De vriendelijkheid van mensen is niet te over-/onderschatten.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 9/2024.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze nieuwe special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Sterre Leufkens