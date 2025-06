Waar is de eikenprocessierups gebleven?

In de zomer van 2019 hoefde je maar een krant of nieuwssite te openen of je zag een foto van de gevreesde eikenprocessierups. Deze larve van de eikenprocessievlinder gebruikt zogenoemde brandharen om zich te verdedigen tegen dieren die hem op het menu hebben staan. De microscopisch kleine haren kunnen via de lucht ook op mensen terechtkomen, wat kan leiden tot ontstekingsreacties aan huid en slijmvliezen. Anno 2025 horen we nog maar weinig over deze rups. Hoe dat kan?

Biologen vermoeden dat populaties eikenprocessievlinders een soort cyclus van zes tot acht jaar aanhouden, waarin het aantal vlinders langzaam naar een dieptepunt zakt om daarvandaan weer op te klimmen. De populatie eikenprocessievlinders zou dan nu nog niet groot genoeg zijn om overlast te veroorzaken met hun larven, maar dit kan over een paar jaar dus wél het geval zijn.

Succesvolle bestrijding

De daling van het aantal eikenprocessierupsen hebben we overigens niet alleen te danken aan deze cyclus, maar ook aan onszelf. Mensen proberen de natuurlijke vijanden van de jeukbeestjes sinds 2019 te bevoordelen. We hangen bijvoorbeeld nestkastjes op voor vogels die de rupsen eten. Ook plaatsen we kruiden met nectar in de buurt van eikenbomen voor wespen en vliegen. De larven van deze insecten zijn dol op eikenprocessierupsen. Verder spuiten mensen gif op de eiken. Nadeel: dit goedje doodt ook andere insecten.

Bovendien zijn we steeds sneller geworden in het verwijderen van de nesten van de rups. Maar de beestjes bevinden zich niet enkel in de bomen; ze verstoppen zich ook in de grond. Hier zoeken ze hun toevlucht als er te veel vijanden in de buurt zijn of als het weer ze niet zint. Dit maakt bestrijding van de rups extra lastig. Kortom, we zijn nog niet helemaal verlost van de kriebeldieren.

Beeld: dennisvdw/Getty Images