Waarom je in de zomer beter hete drankjes kunt drinken

Je haar groeit sneller in de zomer en plassen over een kwallenbeet helpt tegen de pijn. Waar komen zomerse wijsheden als deze vandaan? En belangrijker nog: kloppen ze? KIJK zoekt het uit. In deze aflevering: hete drank koelt beter dan koude drank.

Het is 35 graden en de zon schijnt fel; na een prachtige, maar vermoeiende bergwandeling in Zuid-Spanje plof je neer op een terras. Tijd voor een glas water met zoveel mogelijk ijsblokjes. Voordat je kunt bestellen, probeert je wandelmaatje je er nog van te overtuigen dat je beter een kop thee kunt nemen. Daar zou je meer van afkoelen.

Hete drank koelt sporters

Het klinkt vreemd, afkoelen van een heet drankje, maar het kan wel degelijk werken. Hoe? Als je iets warms drinkt, geven de temperatuurreceptoren in je mond, slokdarm en maag dat door aan je hersenen. Die reageren daar onder meer op door het lichaam extra zweet te laten produceren. Dat zweet verdampt niet vanzelf; daar is warmte voor nodig. Die wordt (deels) geproduceerd door het lichaam. Deze reactie van het lichaam is dusdanig sterk dat hij niet alleen de theewarmte compenseert: je verliest er zelfs een beetje extra warmte door, zodat je afkoelt.

Tijdens een studie van de Universiteit van Ottawa in Canada uit 2012 lieten onderzoekers negen mannen op vijf verschillende dagen 75 minuten lang op een hometrainer fietsen. De vrijwilligers droegen daarbij stickers die de huidtemperatuur registreerden. Per work-out kregen de deelnemers water te drinken van verschillende temperaturen. Bij het warmste drankje (50 graden Celsius) sloegen de manen tijdens het sporten minder warmte op in hun lichamen dan bij koudere dranken. Zij bleven dus koeler.

Soms is koude drank toch beter

Toch is het niet altijd een goed idee om een kop thee te bestellen tijdens een hittegolf. Om het gewenste effect te ervaren, moet je namelijk wel kunnen zweten. En dat lukt lang niet altijd even goed. Als je bijvoorbeeld bedekkende kleren draagt, verdampt je zweet niet. Ook als de luchtvochtigheid erg hoog is, lukt dat niet goed. In al deze gevallen is de extra warmte van die kop thee juist nadelig en kun je toch beter voor het ijswater kiezen.

Beeld: iStock/Getty Images