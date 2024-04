Waardoor is het binnenste van de aarde zo heet?

In de aardkern heerst een helse temperatuur van ongeveer 5200 graden Celsius. Waar komt die hitte vandaan?

Net als de zon en de andere planeten in ons zonnestelsel ontstond de aarde door het samenklonteren van rotsen, gruis en ander ruimtepuin. Toen deze deeltjes met elkaar in botsing kwamen, voegden ze energie toe aan de vormende aarde. Vergelijk dat met hoe je handen warm worden als je ze snel tegen elkaar wrijft.

Vanaf het begin was de aarde dus al behoorlijk heet. Na verloop van tijd begonnen de zwaardere materialen in de jonge aarde door de zwaartekracht naar het centrum te zakken, waardoor de druk en temperatuur verder toenamen. Hoewel dit alles zich overwegend langer dan 4 miljard jaar geleden heeft afgespeeld, is de restwarmte van deze processen nog steeds de belangrijkste bron van de hedendaagse aardwarmte.

Extra warmtebron

Maar er is nog een warmtebron. Aards gesteente bevat radioactieve elementen die al bestonden voordat ons zonnestelsel werd gevormd. Radioactieve elementen veranderen na verloop van tijd ogenschijnlijk spontaan in andere elementen. Bij dat proces komt verhoudingsgewijs veel energie vrij. In de aarde wordt deze energie omgezet in warmte. Hoewel de hoeveelheid radioactief materiaal in onze planeet niet groot genoeg is om hem verder op te warmen, is die wel voldoende om de geleidelijke afkoeling behoorlijk af te remmen.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 11-12/2023.

Tekst: Dennis Voeten