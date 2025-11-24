Waardoor krijg je de hik als je dronken bent?

Er zijn weinig dingen die méér “Ik ben dronken” schreeuwen dan de kenmerkende dronkemanshik. Maar hoe komt het dat we die door alcohol krijgen?

Hikken is het ongecontroleerd samentrekken van het middenrif, een grote spier die samen met een centraal peesblad de scheiding vormt tussen de borst- en buikholte. Bij zo’n samentrekking wordt lucht plotseling je longen ingezogen. Door deze abrupte inademing sluiten je stembanden reflexmatig, wat het kenmerkende hikgeluid veroorzaakt.

Alcohol kan de hik op meerdere manieren uitlokken, bijvoorbeeld door de communicatie tussen het centrale zenuwstelsel en je spieren te verstoren. Dronken mensen hebben daardoor minder controle over hun spieren, inclusief het middenrif.

Uitgezette maag

Alcohol zorgt er verder voor dat de spier die de slokdarm afsluit van de maag ontspant. Maagzuur kan daardoor de slokdarm in. Dat irriteert de slokdarm en prikkelt enkele zenuwen die betrokken zijn bij de hikreflex en daar in de buurt liggen, zoals de nervus vagus en de nervus phrenicus.

Als je veel gedronken hebt, zit je maag bovendien vol vloeistof en zwelt hij op. Als je daarnaast na een aantal drankjes gulziger begint te drinken, slik je ook nog eens extra lucht in – helemaal als je tegelijkertijd danst of veel praat. Bovendien irriteert alcohol de maagwand. Al deze factoren zorgen ervoor dat je maag uitzet en daardoor vanaf de onderkant tegen je middenrif aandrukt, en ook dat kan de hik uitlokken.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 7-8/2025.

Beeld: Sergey Krasovskiy/Getty Images