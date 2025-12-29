Waardoor verliezen kalende mannen alleen hun hoofdhaar?

Hoe komt het dat mannen hun hoofdhaar verliezen, maar niet hun baard? Dat is toch vreemd, aangezien beide soorten beharing op hetzelfde lichaamsdeel groeien, merkt Guido Vrancken op.

Mannelijke kaalheid, oftewel alopecia androgenetica, komt veel voor. Maar in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het niet de hoeveelheid testosteron die bepaalt of een man kaal wordt, maar de gevoeligheid van de haarzakjes voor testosteron. Of preciezer: voor dihydrotestosteron (DHT), een actieve vorm van testosteron.

En dat is grotendeels genetisch bepaald. Hebben de haarzakjes op je kruin en bij je slapen veel receptoren (een soort bindingsplaatsen in en op cellen) voor DHT, dan zal de kaalslag al vroeg worden ingezet. DHT vermindert de activiteit van de haarzakjes, verkort de groeifase en put de haarzakjes uit waardoor ze uiteindelijk geen nieuwe haren meer kunnen aanmaken. Dit is een onomkeerbaar proces.

Lees ook:

Anders geprogrammeerd

Wonderlijk genoeg gaan de wenkbrauwen, baard-, neus- en oorharen juist weliger tieren naarmate mannen ouder worden. Dat komt doordat de haarfollikels op die plekken van nature anders zijn geprogrammeerd: genetisch én hormonaal. Daardoor stimuleert DHT daar juist de haargroei in plaats van die te remmen. En met het klimmen van de jaren worden deze haarzakjes daar extra gevoelig voor.

Ook vrouwen ontkomen niet aan hormonale invloeden. Na de overgang daalt bij hen de hoeveelheid vrouwelijke hormonen, waardoor testosteron vrij spel krijgt: het hoofdhaar wordt vaak wat dunner en de lichaamsbeharing neemt onherroepelijk toe.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 9/2025.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Pixdeluxe/Getty Images