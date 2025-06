Waarom is de ene muggenbult de andere niet?

Het officiële muggenseizoen is begonnen. En de mensen op wie de insecten het vooral gemunt lijken te hebben, weten als geen ander: sommige muggenbulten op hun lichaam kunnen enorme proporties aannemen, terwijl andere klein blijven en veel minder jeuken. Hoe zit dat?

Wanneer een mug haar steeksnuit in je huid heeft gestoken, begint ze niet direct met drinken. Eerst geeft ze een deel van haar speeksel vrij, dat als antistollingsmiddel dient. Ons lichaam reageert hierop door het stofje histamine naar de plek van de beet te sturen. Dit zorgt voor de zwelling en jeuk van de huid.

Ieder immuunsysteem reageert anders

“Sommige mensen worden gebeten en krijgen helemaal geen reactie, terwijl anderen vergaan van de jeuk en wekenlang een bult houden”, zegt medisch entomoloog en muggenexpert Bart Knols. Elk immuunsysteem reageert immers anders op het speeksel van het insect. Hoe heftig deze reactie zal zijn, is genetisch bepaald, aldus Knols.

“Daarnaast is het zo dat ons immuunsysteem steeds minder heftig zal reageren op het speeksel naarmate we tijdens het opgroeien meer beten hebben verwerkt.” Daarom zien we de gigantische bulten vaker bij kinderen.

Ander weefsel betekent andere bult

Maar ook op hetzelfde lichaam kunnen het formaat en de hoeveelheid jeuk van de muggenbulten verschillen. “Beten op verschillende delen van het lichaam kunnen verschillende reacties opwekken, doordat de beet op of in verschillend weefsel plaatsvindt”, legt Knols uit. Een reactie zal anders zijn in bijvoorbeeld onderhuids bindweefsel dan in spierweefsel. “En dat zal onder andere de jeuk en intensiteit van een muggenbult beïnvloeden.”

