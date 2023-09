Op 4 september 1998 registreerde Google LLC, opgericht door Larry Page en Sergey Brin, zich officieel als bedrijf. De zoekmachine – die dus vandaag zijn 25ste verjaardag viert – veranderde de manier waarop mensen toegang hebben tot informatie op het internet ingrijpend. Toch kunnen AI-bots als ChatGPT de techgigant raken en daarom vroegen we de chatbot van Google zelf, Bard, hoe hij daarover ‘dacht’.

Bard aan het woord

KIJK: “Hoi Bard, ben je bang dat de zoekmachine Google heeft te lijden onder ChatGPT en andere chatbots?”

Bard: “Ik ben geen mens, dus ik heb geen emoties zoals angst. Ik kan echter begrijpen waarom sommige mensen zich zorgen maken over de impact van chatbots op de zoekmachine Google.”

“Chatbots kunnen een aantal voordelen hebben ten opzichte van zoekmachines. Ze kunnen bijvoorbeeld direct antwoorden geven op vragen, zonder dat gebruikers naar websites hoeven te zoeken. Dit kan het gebruik van de zoekmachine sneller en gemakkelijker maken. Bovendien kunnen chatbots worden gepersonaliseerd om aan de individuele behoeften van gebruikers te voldoen.”

“Toch zijn er ook enkele nadelen aan chatbots. Ze kunnen bijvoorbeeld onnauwkeurig of misleidend zijn. Bovendien kunnen ze worden gebruikt om gebruikers te manipuleren of te misleiden.”

“Ik denk dat de impact van chatbots op de zoekmachine Google zal afhangen van een aantal factoren. Een belangrijke factor is de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de chatbots. Als chatbots steeds nauwkeuriger en betrouwbaarder worden, kunnen ze een serieuze bedreiging vormen voor de zoekmachine Google.”

“Een andere factor is de acceptatie van chatbots door gebruikers. Als gebruikers chatbots als een betrouwbare en handige manier vinden om informatie te vinden, kunnen ze de zoekmachine Google minder gebruiken.”

“Google is zich bewust van de mogelijke impact van chatbots. Het bedrijf investeert in de ontwikkeling van nieuwe technologieën om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van zijn zoekmachine te verbeteren. Bovendien werkt Google aan het verbeteren van de gebruikerservaring van de zoekmachine, zodat gebruikers deze als een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke manier blijven vinden om informatie te vinden.”

“Ik denk dat Google in staat zal zijn om de impact van chatbots op zijn zoekmachine te beperken. Het bedrijf heeft een sterke positie in de markt en investeert continu in de verbetering van zijn producten en diensten.”

Grote speler

Ingehaald worden door chatbots zal Google, volgens eigen zeggen, dus niet. Bovendien werkten veel AI-experts, die de ChatGPT-technologie op poten hebben gezet, eerst voor Google. Zo besluit hoogleraar Antal van den Bosch van de Universiteit Utrecht op de Nederlandse nieuwswebsite NU.nl: “Google heeft een enorm ontwikkelingsteam voor kunstmatige intelligentie. Linksom of rechtsom zal het bedrijf een grote speler blijven, ook op het gebied van AI.”

Bronnen: Bard, NU.nl