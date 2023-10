Waarom is het zo lastig om af te vallen als je ouder wordt?

Vroeger nooit problemen gehad met afvallen, maar nu lukt het niet goed meer? Dat kan kloppen. Sterker nog, Amerikaanse cijfers laten zien dat we vanaf middelbare leeftijd gemiddeld zo’n 0,5 tot 1 kilo per jaar zwaarder worden. Daar zijn verschillende verklaringen voor.

Ten eerste: spierverlies. Na ons dertigste neemt onze spiermassa elke tien jaar met 3 tot 8 procent af; na ons zestigste gaat dat zelfs nog sneller. Omdat spieren echte energievreters zijn, zelfs in rust, heeft ons lichaam als we ouder worden dus steeds wat minder calorieën nodig. Daar houden de meesten van ons geen rekening mee tijdens het eten.

Ten tweede zijn er de hormonale veranderingen die het niet makkelijker maken om op gewicht te blijven. Bij vrouwen daalt rond de overgang de oestrogeenspiegel, waardoor zich om hun middel extra vet nestelt. Volgens experts kunnen hormoonschommelingen in die periode gemoedstoestanden veroorzaken die het extra lastig maken om een gezonde leefstijl aan te houden. Hierdoor kunnen vrouwen zomaar enkele kilo’s aankomen. Bij mannen daalt vanaf hun veertigste de testosteronspiegel. Dat hormoon reguleert onder andere de vetverdeling en de spierkracht en -massa. Met andere woorden: minder testosteron maakt het lichaam minder effectief in het verbranden van calorieën.

Energieverbruik neemt af

Recentelijk kwam een internationale groep wetenschappers bovendien tot de conclusie dat ons energieverbruik na ons zestigste elke tien jaar met 7 procent afneemt. Dat komt vooral doordat dan de ruststofwisseling trager wordt, oftewel de energie die het lichaam gebruikt voor vitale levensprocessen, zoals ademhalen, afweer en verwarming. En dan worden we – over het algemeen – ook nog eens fysiek minder actief met het klimmen van de jaren. De oplossing is vrij saai: zorg dat je blijft bewegen om spiermassa te behouden en eet in de loop der jaren ietsje minder.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 5/2023.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Coldsnowstorm/iStock/Getty Images