Aspartaam komt op mogelijk kankerverwekkend-lijst; wat betekent dit?

Aspartaam komt binnen enkele weken op de lijst van mogelijk kankerverwekkende stoffen, berichtten verschillende media. Wat betekent dit?

Aspartaam (op verpakkingen te herkennen als E951) zit in van alles en nog wat, van augurken en cola light tot snoep. Veel gezondheidsinstanties adviseerden de zoetstof als suikervervanger, dus de kust leek de afgelopen jaren veilig. Maar daar lijkt nu verandering in te komen. Eerder dit jaar bracht de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een nieuwe richtlijn uit over alle zoetstoffen. Ze zouden niet zonder meer voorkomen dat mensen suikerziekte of overgewicht krijgen.

Bovendien zal aspartaam binnenkort voor het eerst op de lijst worden gezet als “mogelijk kankerverwekkend voor mensen” door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC), de kankeronderzoekstak van de WHO. Dat meldt persbureau Reuters. Hoe zit dat?

Verwarrend label

Het IARC deed deze uitspraak nadat het meerdere studies, die in de afgelopen decennia zijn uitgevoerd, onder de loep had genomen. Volgens het agentschap is er een duidelijk verband tussen het innemen van grote hoeveelheden aspartaam en de groei van tumoren in muizen en ratten. Soms kwamen onderzoekers ook groepen mensen tegen die veel van deze zoetstof dronken en bovengemiddeld vaker kanker hadden.

Toch is er veel kritiek op dit soort studies. Zo rookten de mensen die bovengemiddeld vaker kanker hadden bijvoorbeeld ook veel sigaretten en leefden ze in het algemeen ongezonder. Bij studies naar mensen met een gezonde leefstijl is nooit een duidelijk verband met zoetstoffen en kanker boven komen drijven, zo meldt een grote overzichtsstudie in het medische blad BMJ. En onderzoek met labratten en -muizen leert ons ook weinig over de mens.

De WHO houdt een slag om de arm: de IARC overweegt om toch meer onderzoek te doen naar aspartaam, en wil daarom het middel zolang op de lijst ‘mogelijk kankerverwekkend’ zetten. Dat label is erg verwarrend, omdat het niet duidelijk maakt of het potentiële risico groot of klein is. Ook aloë vera, diesel, ingemaakte Aziatische groenten en overwerken staan op de beruchte lijst.

Bronnen: Reuters, BBC News, KIJK 8/2023

Beeld: Shutterstock