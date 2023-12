Waarom krijgen vrouwen rode wangen na het drinken van wijn?

Om meteen maar iets recht te zetten: niet alleen vrouwen hebben hier last van, en niet alleen na het drinken van wijn. Toch is het een goede vraag van KIJK-lezer Remco Molendijk. Want waarom krijgen mensen na het drinken van alcohol eigenlijk een rood gezicht?

Het brengt een aantal lichamelijke processen op gang, waaronder het verwijden van de bloedvaten en een betere doorbloeding van de huid. Zeker in je gezicht, waar de bloedvaten dicht onder de huid liggen, kan dit na een aantal glazen leiden tot een blos op de wangen. Of een rode neus. In principe gaat dat vanzelf weer over zodra het alcoholpercentage weer wat daalt. Maar als je het al te bont maakt, kunnen de bloedvaten in je neus onder de hoge druk springen, waardoor je voor altijd met een rood-paarse drankneus blijft lopen. En dat is minder fraai.

Tekst: Anne Loyen

Beeld: Shutterstock