Waarom zoeken vliegen ons op?

De buitendeur een tijdje open laten staan? Dan heb je – als het geen winter is – geheid een aantal vliegen in huis gehaald. En die beestjes lijken het heerlijk te vinden om vervolgens bij je in de buurt rond te zoemen en op je te gaan zitten. Wat maakt ons zo aantrekkelijk?

Vliegen zoals de huisvlieg weten onze woning te vinden dankzij de warmte die deze uitstraalt. De insecten hebben zenuwcellen aan de uiteindes van de voelsprieten die verschil in temperatuur meten. Eenmaal binnen detecteren ze op dezelfde manier ook onze aangename lichaamstemperatuur. Vervolgens komen ze op ons af als… eh, vliegen op de stroop.

Vliegen houden van zweet

Het menselijk lichaam is een walhalla voor deze insecten. Ze hebben een zachte, sponsachtige snuit waarmee ze kleine hoeveelheden vocht en stoffen op kunnen zuigen. Op onze huid kunnen ze zich onder meer te goed doen aan zweet, eiwitten, zouten, suikers en dode huidcellen. (Wetenschappers hebben berekend dat mensen per vierkante centimeter ongeveer duizend huidcellen per uur verliezen.)

Openingsbeeld: Ivan Marjanovic/iStock/Getty Images