Wat is dyslexie?

Iedereen heeft wel eens van dyslexie gehoord. Maar wat is het eigenlijk? KIJK zocht het uit.

Dyslexie uit zich in zoveel vormen en gradaties dat het lastig te definiëren is. Maar de kern is dit: als je dyslexie hebt, heb je een ernstige en hardnekkige stoornis bij het lezen en schrijven van woorden. Ernstig, omdat het niet zomaar gaat om een lettertje te veel of te weinig, maar om fouten die echt je lees- en schrijfvermogen aantasten. En hardnekkig, omdat je door veel oefenen wel vooruit kunt gaan, maar altijd moeite zult blijven houden met lezen en schrijven.

Meer van KIJK Antwoordt:

Slimme mensen

Een van de verklaringen voor dyslexie is dat er een probleem is bij de verwerking van klanken (ook de geschreven versies ervan, oftewel letters) in de hersenen. Daardoor lukt het minder goed om van letters een woord te maken of een woord te herkennen op basis van de letters waar het uit bestaat. Kinderen zonder dyslexie moeten dat ook leren, maar na een tijdje kunnen ze het en gaat het bijna automatisch. Dat stadium bereiken mensen met dyslexie eigenlijk nooit. Het vormen en herkennen van woorden blijft meer tijd en hersencapaciteit kosten dan bij niet-dyslectici, en daardoor gaat ook het lezen en schrijven van zinnen langzamer. Deze stoornis hoeft je verdere ontwikkeling niet per se in de weg te zitten: Albert Einstein en Leonardo da Vinci hadden dyslexie, denken historici, net als Wubbo Ockels, om maar een paar slimme mensen te noemen.

En hoe dat neurologische probleem ontstaat? Tja, wisten we het maar. Erfelijkheid speelt een rol, dus als je naaste familieleden hebt met dyslexie, dan heb je een grotere kans om er last van te krijgen. Maar een dyslexie-gen is er niet, en er zijn ook mensen die dyslectische ouders hebben maar lezen en schrijven als een tierelier. Een gevalletje pech of geluk hebben, dus.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 1/2023.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar [email protected]. En in onze gloednieuwe special geven we antwoord op 178 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Tekst: Sterre Leufkens

Beeld: Knape/Getty Images