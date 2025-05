Wat is het verschil tussen een krokodil en een alligator?

Krokodillen en alligators lijken misschien op elkaar, maar ze zijn niet hetzelfde. Zo zie je eenvoudig het verschil.

De termen ‘krokodil’ en ‘alligator’ worden vaak door elkaar gebruikt om grote reptielen aan te duiden die een indrukwekkende tandenrij hebben en waar je maar beter niet mee in hetzelfde water kunt zwemmen. Toch zijn alligators geen krokodillen, en krokodillen geen alligators. Beide mogen zich wel tot de orde krokodilachtigen rekenen. Maar zo’n 90 miljoen jaar geleden scheidden de evolutionaire wegen van de familie Crocodylidae (de ‘echte’ krokodillen) en Alligatoridae (waartoe alligators en kaaimannen behoren).

Lees ook:

Zout en/of zoet water

De Crocodylidae leven in zoet en in zout water, terwijl de alligators enkel in zoet water te vinden zijn. Krokodillen gebruiken speciale klieren op hun tong om het zout uit te scheiden dat zich anders in hun lichaam ophoopt als ze te lang in zout water dobberen.

Andere snuit en kaak

Krokodillen en alligators verschillen ook qua uiterlijk van elkaar. Wanneer je van bovenaf op zijn bek kijkt, zie je dat een alligator een u-vormige snuit heeft. Bovendien is zijn bovenkaak breder dan zijn onderkaak, waardoor enkel de tanden uit zijn bovengebit zichtbaar zijn als hij zijn bek sluit. De meeste krokodillensoorten hebben daarentegen een v-vormige bek én hun kaken sluiten netjes op elkaar aan. Als deze dieren hun bek dichtdoen, zie je zowel het boven- als het ondergebit.

Daarnaast hebben krokodillen meestal een lichte, groenbruine kleur, in tegenstelling tot de donkergrijze alligators. Én krokodillen beschikken over net iets langere ledematen dan alligators. Zo, en nu nooit meer door elkaar halen.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 2/2025.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Beeld: Universal Images Group North America Llc/Alamy