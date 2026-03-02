Wat is het verschil tussen massa en gewicht?

Op het eerste gezicht lijken de woorden ‘massa’ en ‘gewicht’ synoniemen. In het dagelijkse leven gebruiken we ze namelijk regelmatig door elkaar. Toch zijn het twee inherent verschillende eigenschappen.

Massa staat voor de hoeveelheid materie waar voorwerpen uit bestaan en is daarmee onveranderlijk (zolang de hoeveelheid materie constant blijft). Of je nu op de aarde staat, op de maan of aan de andere kant van het universum, je massa is overal hetzelfde.

Gewicht daarentegen staat voor de kracht die de zwaartekracht op massa uitoefent, en verandert daarom afhankelijk van waar iets in de ruimte is. Zo weeg je op de maan minder dan op aarde, omdat de zwaartekracht daar minder hard aan je trekt.

Weegschaal

Massa drukken we uit in kilogram en gewicht in newton. Geef je je lichaamsgewicht in kilo’s op, dan heb je het dus eigenlijk over je ‘lichaamsmassa’. Weegt een weegschaal dan geen gewicht? Ja en nee. In principe weegt een huishoudelijke weegschaal alsnog gewicht, omdat hij de kracht meet waarmee de bovenste plaat wordt ingedrukt. Maar vervolgens rekent het apparaat dit gewicht om naar een massa in kilogram. Dat doet het door de gemeten kracht te delen door de valversnelling – de mate waarmee de zwaartekracht op het oppervlak van de aarde aan voorwerpen trekt.

Je weegschaal meenemen op ruimtereis heeft dus geen zin. Voor een accurate meting van je massa zou je een nieuwe weegschaal moeten vinden die is afgesteld op de zwaartekracht van het hemellichaam waar je je op dat moment bevindt.

