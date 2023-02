Weeg je meer in het buitenland?

Als je op vakantie bent in het buitenland, kom je vaak een beetje aan. Lekker eten, wijntje erbij… Maar heeft dat, naast het eten en drinken, nog een andere oorzaak? Verschilt ons gewicht ook per land?

“Inderdaad”, mailt Erik van der Wiel van de Universiteit Utrecht. “Iemands gewicht verschilt per plek op aarde.” Voor de geoloog dat toelicht, benadrukt hij dat gewicht niet hetzelfde is als massa. Stel, iemand heeft een massa van 10 kilogram, dan betekent dit dat de massa van alle atomen in diens lijf bij elkaar opgeteld 10 kilogram is. Het gewicht (het getal op een weegschaal), geeft aan hoe hard de zwaartekracht van de aarde op een bepaalde plek die massa naar beneden trekt, naar het middelpunt van de aarde.

Zwaarder op de Noordpool

“De zwaartekracht is niet overal op aarde even sterk”, zegt Van der Wiel. “Zo is de zwaartekracht boven op een berg minder dan aan de voet van die berg.” Hoe verder iemand verwijderd is van het middelpunt van de aarde, hoe zwakker de zwaartekracht en dus hoe minder hard die persoon naar beneden wordt getrokken. Dit heeft tot gevolg dat iemand minder weegt boven op de Zwitserse Alpen dan iemand met dezelfde massa in het laaggelegen Nederland.

Door ditzelfde effect is iemand bij de evenaar lichter dan op de polen. “De aarde is geen perfecte bol, maar een beetje afgeplat aan de polen. Hierdoor is iemand op de evenaar zo’n 21 kilometer verder van het middelpunt van de aarde dan iemand op de Zuid- of Noordpool.” Wat scheelt dat dan? “De effecten zorgen voor een gewichtsvariatie van slechts een halve procent”, zegt de geoloog.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 8/2022.

Tekst: Laura Bergshoef