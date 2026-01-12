Wie was Pocahontas?

Een gravure van Pochahontas die is gemaakt tijdens haar reis in Engeland in 1616. Beeld: Simon van de Passe/National Portrait Gallery.

We kennen Pocahontas natuurlijk van de Disneyfilm uit 1995. Daarin wordt ze verliefd op de Engelsman John Smith, redt ze zijn leven en blijft ze diepbedroefd achter als haar geliefde terugkeert naar Europa. Maar het verhaal van de echte Pocahontas is veel interessanter dan de mierzoete animatieversie.

Matoaka, zoals ze officieel heette – Pocahontas was haar bijnaam, die zoveel als ‘deugniet’ betekent – was de dochter van de leider van de Powhatan-volken in het gebied dat nu ongeveer de Amerikaanse staat Virginia omvat. Daar stichtte een groep Engelsen in 1607 Jamestown, hun eerste kolonie in Noord-Amerika.

De contacten tussen kolonisten en oorspronkelijke bewoners verliepen in het begin niet heel vreedzaam: tijdens een verkenningstocht werd kolonist John Smith door de Powhatan ontvoerd en gevangen gehouden. In zijn boek beschreef hij later dat Pocahontas hem had gered toen haar vader hem wilde doden, maar antropologen van nu denken dat hij een inwijdingsritueel verkeerd heeft begrepen. Na Smiths vrijlating kwam Pocahontas geregeld naar Jamestown. Voor een romance is alleen nooit bewijs gevonden.

Gegijzeld

In 1613 werd Pocahontas op haar beurt gegijzeld door de Engelsen, die haar wilden ruilen tegen wapens, gereedschap en gijzelaars die de Powhatan van hen hadden geroofd. Toen haar vader niet op dat aanbod inging, koos Pocahontas voor de kolonisten. Ze bekeerde zich tot het christendom, nam de naam Rebecca aan en trouwde een jaar later met tabaksplanter John Rolfe.

In 1616 ging het paar in Engeland op bezoek bij koning James I, die nieuwsgierig was naar de ‘Indiaanse prinses’. Op de terugweg werd Pocahontas ziek: ze stierf in maart 1617 in Gravesend aan pokken, longontsteking of tuberculose.

