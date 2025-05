Moeten we alle dakenwit schilderen?

Zwart absorbeert de hitte van zonnestralen, wit reflecteert het juist. Kunnen we dan klimaatverandering tegengaan door daken wit te verven?

Eerder meldden we in deze rubriek dat als je 20 procent van de Sahara met zonnepanelen bedekt, de gemiddelde temperatuur wereldwijd met zo’n 0,16 graden zal stijgen. Dat komt doordat zonnepanelen meer warmte uitstralen dan zand. Naar aanleiding daarvan vraagt KIJK-lezer Robert: “In hoeverre dragen de vele donkere oppervlakken van gebouwen en infrastructuur bij aan de aardopwarming? Valt er op dat gebied niet enorm veel winst te behalen?”

Hitte-eilanden tegengaan

In 2010 berekenden aardwetenschappers wat er gebeurt als je alle daken ter wereld wit zou schilderen. Volgens hen worden steden dan minder snel een zogeheten hitte-eiland, doordat ze meer warmte reflecteren en minder vasthouden. Daardoor komt de maximumtemperatuur in een stad per dag gemiddeld 0,6 graden lager te liggen. In warme, zonnige steden kunnen witte daken zelfs een nog groter verschil maken.

Witte daken warmen de aarde juist op?

Maar bij dit soort onderzoek is het altijd lastig om met alle effecten rekening te houden. In 2012 concludeerden onderzoekers dat een mondiale overstap naar witte daken de aarde misschien wel een klein beetje warmer zou maken. Dat komt doordat witte daken meer zonlicht terugkaatsen. Dat licht kan in de atmosfeer geabsorbeerd worden door donkere fijnstofdeeltjes, die vervolgens extra veel warmte uitstralen.

Al met al concludeerden klimaatonderzoekers in 2018 in een IPCC-rapport dat reflecterende oppervlakken weinig potentieel hebben als middel om de aardopwarming tegen te gaan. Maar in stedelijke gebieden of plekken met veel landbouw kunnen ze de lokale maximumtemperaturen wel flink terugbrengen. Naast witte daken zijn groene daken, oftewel daken die met planten zijn bedekt, een effectief plaatselijk verkoelingsmiddel.

Tekst: Yannick Fritschy

Beeld: Minimum/Getty Images