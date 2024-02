“Nu ik eenmaal mijn eerste leesbril heb aangeschaft, lijkt het wel alsof ik ineens niet meer zonder kan”, meldt een KIJK-lezer. De vraag is dan ook: worden mijn ogen lui van een leesbril?

“Dat is een fabel”, zegt Gabriëlle Janssen, optometrist en voorzitter van de Optometristen Vereniging Nederland. “Vrijwel iedereen moet vroeg of laat aan de leesbril, maar de meeste mensen stellen dit zo lang mogelijk uit.”

Vanaf ons 45e krijgen we steeds meer moeite met het lezen van kleine lettertjes, bijvoorbeeld die op verpakkingen. Dat hoort bij het natuurlijke proces van ouder worden. Onze ooglenzen worden minder elastisch en kunnen daardoor op korte afstand minder goed scherpstellen. Zijn we eenmaal 60-plus, dan is de ooglens helemaal niet meer in staat om scherp te stellen op voorwerpen dichtbij.

Uitstellen heeft geen zin

Een bril heeft geen invloed op deze teloorgang. Dat we dénken dat onze ogen er lui van worden, komt doordat we snel wennen aan het comfort van een leesbril; zit je een keer zonder, dan valt het lezen meestal behoorlijk tegen.

Volgens Janssen heeft het dan ook geen enkele zin om zo lang mogelijk met een leesbril te wachten. “Het levert weliswaar geen oogschade op, maar je doet jezelf wel tekort met vermoeide, branderige ogen en hoofdpijn. Je kunt je ogen helaas ook niet trainen om de aanschaf van een leesbril uit te stellen of te voorkomen.”

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Tara Moore/Getty Images