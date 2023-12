Verbetert cafeïne je sportprestaties?

Een KIJK-lezer vraagt zich af of hij extra koffie moet drinken om zijn sportprestaties te verbeteren.

Jazeker, dat werkt: cafeïne is een van de meest gebruikte stimulerende middelen ter wereld en heeft zelfs op de dopinglijst van het Internationaal Olympisch Comité gestaan. Maar toen het Wereldantidopingagentschap (World Anti-Doping Agency of WADA) het stokje in 2004 overnam, werd cafeïne eraf gehaald. Vermoedelijk omdat het gebruik van cafeïne wereldwijd sociaal geaccepteerd is en het stofje voorkomt in heel veel alledaagse producten, zoals koffie, thee, energiedrankjes, chocola en cola. Een stevige koffiedrinker kan dan zomaar te veel cafeïne in zijn urine hebben.

Hartkloppingen

Cafeïne is niet voor niets zo populair: het goedje maakt alert, geeft extra energie, motivatie en concentratie, en verdrijft vermoeidheid. Dat effect treedt al op bij 1 milligram per kilogram lichaamsgewicht, dus bij één kopje koffie of blikje energydrank. De stimulerende effecten van dit pepmiddel zijn dertig tot zestig minuten na inname het hoogst.

Om je uithoudingsvermogen te verbeteren en je snelheid te verhogen, zou je een uur tot een halfuur voordat je begint extra cafeïne kunnen nemen: 3 tot 6 milligram per kilo lichaamsgewicht. Voor het maximale effect via cafeïnepillen, -gel of -kauwgom, in plaats van als sterke koffie. Dat blijkt uit onderzoek van de International Society of Sports Nutrition (ISSN), die wetenschappelijke informatie op het gebied van sportvoeding bundelt. Overigens maakt een nóg hogere dosis je niet sneller, maar zorgt die vooral voor vervelende bijwerkingen zoals duizeligheid, hoofdpijn of hartkloppingen.

Cafeïne voor krachtsporters?

Volgens de ISSN heeft cafeïne het grootste effect bij duursporten, zoals hardlopen, wielrennen, zwemmen of schaatsen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat teamsporters sneller kunnen sprinten, betere technische vaardigheden laten zien en zich minder snel vermoeid voelen. Voor krachtsporters ligt het anders. Hoewel die regelmatig cafeïne gebruiken voordat ze naar de sportschool gaan, is het niet duidelijk of ze er daadwerkelijk sterker van worden.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 6-7/2023.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: CavanImages/Getty Images