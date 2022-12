Zijn radiatorventilatoren nuttig?

Mensen proberen uit alle macht de stookkosten in bedwang te houden, onder meer met ventilatorsystemen die je onder de cv-radiator hangt. De vraag van Vincent Mullenders is: hebben die dingen nut?

Het antwoord is ja, maar je moet wel weten wat je met ‘nut’ bedoelt. Wat die ventilatoren doen, is de opwaartse luchtstroom tussen twee radiatorplaten vergroten, zodat die meer warmte afgeven. Ah! Gratis energie dus? Helaas niet. Want als er meer warmte uit de radiator wordt gehaald, komt er kouder water terug bij de cv-ketel. Die moet dan net zoveel extra warmte leveren als de ventilatoren uit de radiator hebben gehaald.

Cv-ketel werkt efficiënter

Tot zover is het vestzak-broekzak. Waar zitten dan de voordelen? Allereerst zal de betreffende kamer sneller opwarmen doordat er meer warmte de ruimte in wordt gepompt. Bovendien wordt de warmte beter verspreid doordat de warme lucht gemakkelijker de hele kamer bereikt. Dat betekent dus meer comfort.

En wat betekenen radiatorventilatoren voor onze energierekening? Doordat ze de warmte efficiënter uit de radiator trekken, koelt het water daarin meer af en gaat er kouder water terug naar de ketel. Daardoor werkt die ketel iets efficiënter en zijn de verliezen in de leidingen ook iets kleiner. Als je nu ook nog de aanvoertemperatuur bij de cv-ketel iets lager instelt, van bijvoorbeeld 60 naar 50 graden Celsius, wordt de winst nog iets groter. Verder hoef je, door dat snellere opwarmen van de kamer, de cv minder vroeg aan te zetten.

Adder onder het gras

Al met al stoken we met die radiatorventilatoren iets zuiniger. Over het elektriciteitsverbruik hoeven we ons geen zorgen te maken: die ventilatoren gebruiken bijna niets. Bovendien komt het elektriciteitsverbruik helemaal als warmte de kamer binnen.

Maar er zit een adder onder het gras. Als we zo’n ventilator monteren in een kamer zonder (radiator)thermostaat, kan de temperatuur in die kamer onbedoeld hoger worden dan zonder ventilator. En daarmee worden de warmteverliezen naar buiten toe ook hoger. Dan is de werking van die ventilator contraproductief en wordt de gasrekening juist hoger!

Tekst: Jo Hermans

Deze vraag kon je vinden in KIJK 12/2022.

