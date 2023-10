Zou je met een (aardse) auto op de maan kunnen rijden?

Stel, je lanceert een doodnormale personenauto naar de maan, zou je daarmee gewoon over het maanlandschap kunnen rijden?

Rondrijden op de maan is niet nieuw. Begin jaren zeventig stuurde de NASA met de Apollo-missies 15, 16 en 17 zogenoemde Lunar Roving Vehicles (zie foto) mee naar boven. Die LRV’s, bijgenaamd moon buggies, wogen op aarde zo’n 210 kilo (op de maan 35) en konden 440 kilo aan astronauten, uitrusting en bijvoorbeeld rotsmonsters meenemen.

Maar zou je ook met een gewone personenauto op de maan kunnen rijden? Die moet dan om te beginnen elektrisch zijn, vanwege het schrijnende gebrek aan zuurstof – onmisbaar voor verbrandingsmotoren. Bovendien varieert de temperatuur op de maan, rond de evenaar, van grofweg 120 graden boven nul tot 130 graden eronder. Dat vereist de nodige aanpassingen aan onder meer batterijen en banden. Zo hadden de LRV’s wielen van geweven en met zink afgewerkt staaldraad met daaromheen titanium strips voor de grip.

Sleutelwerk

Vierwielaandrijving is in het losse maanstof een must voor een auto, en er zijn de nodige modificaties nodig voor aan de wielophanging. De auto heeft op de maan namelijk nog maar een derde van zijn aardse gewicht, en dat zorgt voor nogal wat gestuiter over de soms rotsachtige bodem. Bovendien levert dat lagere gewicht minder wieldruk op en dus minder grip. Rondrijden op de maan zal daardoor lijken alsof je over een ijsbaan rijdt. En als je iets te hard een bocht aansnijdt of een steen raakt, rolt de auto vrij eenvoudig op zijn dak.

Verder is de carrosserie bij lange na niet luchtdicht genoeg voor de maan en zijn er dus ook wijzigingen nodig die het mogelijk maken om met ruimtepak en al achter het stuur plaats te kunnen nemen.

Kortom: met wat sleutelwerk is het allemaal wel op te lossen. Maar misschien is het handiger om wat spullen mee te nemen waarmee je een van de drie op de maan achtergebleven buggies weer aan de praat krijgt.

Beeld: NASA