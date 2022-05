Hyundai maakt benenwagen

Met de nieuwe ontwerpen van Hyundai kunnen auto’s zich straks over veel ruwer terrein verplaatsen – te voet.

Auto’s zijn eigenlijk alleen geschikt voor platte wegen. Als het terrein heuvelig wordt, komen ze vaak niet goed meer vooruit. Natuurlijk bestaan er wel modellen die gebouwd zijn voor ruwere ondergrond, maar zelfs daaraan zit een limiet. Het nieuwe ontwerp van Hyundai tilt het idee van off-road rijden nu bijna letterlijk naar een hoger niveau.

Mobiliteitsvoertuigen

De autofabrikant wil dit met twee ontwerpen bewerkstelligen: de TIGER Autonomous Vehicle, waar veel verschillende modules op geplaatst kunnen worden, en de Elevate Crewed UMV, die als een tweepersoonsauto werkt. De voertuigen hebben mechanische benen met wielen aan de onderkant. De poten kunnen bewegen bij de ‘heup’, en hebben scharnieren bij zowel de ‘knieën’ als de ‘enkels’. Bovendien kunnen ze de wielen, die volledig elektrisch worden aangedreven, verstellen om in verschillende richtingen te rijden.

Voor de realisatie van deze ideeën opent Hyundai een nieuwe onderzoekslocatie bij de Montana State University’s Innovation Campus in de Amerikaanse stad Bozeman. De komende vijf jaar trekt het bedrijf 20 miljoen dollar uit om de twee ultieme mobiliteitsvoertuigen te ontwikkelen, waarbij het gebruik wil maken van alle knowhow op de universiteit. Daarbij is de bergachtige omgeving van Montana erg geschikt voor het testen van de auto’s.

Op de maan

Hyundai heeft grote plannen met de nieuwe ontwerpen. Zo voorzien ze dat de TIGER en de Elevate van pas zullen komen in de mijnbouw. Ook zouden de voertuigen ingezet kunnen worden bij rampen, bijvoorbeeld om mensen uit een moeilijk bereikbaar gebied te escorteren. De autofabrikant denkt dat de auto’s zelfs in de ruimte nuttig zullen zijn. Dat is dan weer interessant voor de NASA, omdat die met het Artemisproject opnieuw mensen op de maan wil zetten.

Beeld: Hyundai