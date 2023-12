KIJK Tipt: breder is beter?

Breder is beter. Zoiets moeten de knutselaars bij Samsung hebben gedacht toen ze met de Odyssey Neo G9 57” (modelnaam: G95NC) op de proppen kwamen. Dit bakbeest van een beeldscherm – onlangs gepresenteerd op Gamescom in Keulen – wordt namelijk gepromoot als de eerste Dual-UHD-gaming-monitor ooit. Oftewel: het apparaat is net zo breed als twéé 32-inch ultra-high-definition-schermen naast elkaar, en dat is een primeurtje. Dikke proficiat voor Samsung dus. Want groter is beter, maar breder is nóg beterder.

