KIJK tipt: droomdrone

De kans is klein. Maar het kán zijn dat de DJI Inspire 3 echt de perfecte drone voor jou is. Want misschien ben jij wel net op zoek naar een cinematic-grade aerial-filming-systeem, inclusief een first-person view van 161 graden (die dankzij de lichtgevoelige sensor ook gewoon werkt in nachtvisie), die met een Zenmuse X9 full-frame-camera kan zorgen voor gestroomlijnde en precieze 8K-opnames, en die een prijs van 14.999 euro heeft! Nou ja… Het had gekund, hè?

