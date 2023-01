KIJK Tipt: duurzame beamers Vero Projectors

Milieuvriendelijke projectietoestellen. Daar hoor je weinig over, maar ze bestaan wel degelijk. Acer maakte bijvoorbeeld de Vero Projectors, een lijn van groene beamers, uitgerust met nieuwe laserlichttechnologie, met een lange levensloop van zo’n 30.000 uur en met een energiezuinig programma dat tot 50 procent minder stroom gebruikt dan voorgangers, die bovendien voor de helft zijn gemaakt van post-consumer-recycled-plastic én die zijn verpakt in hergebruikt papier. Milieuvriendelijke projectietoestellen. We zouden er best wat meer over willen horen.

