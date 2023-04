KIJK Tipt: prijswinnende slimme kinderwagen

Cool horloge, he? Zeker voor 220 euro. Vonden wij ook, hoor. Totdat we iets beter keken en de Big Bang Tourbillon Automatic Yellow Neon SAXEM niet 220 euro bleek te kosten, maar 220.000 euro. Echt waar. Zodra we dat wisten, vonden we het kekke kleurtje trouwens maar lelijk, de radertjes maar aanstellerig en het rubberen bandje maar goedkoop. Grappig hoe dat werkt.

