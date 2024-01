KIJK tipt: smartphone wordt telescoop

Kijk! Met de Hestia verander je een telefoon in een telescoop. Je plaatst je smartphone op het oculair, richt de machine naar de hemel, klungelt wat met de bijbehorende app, en verkent vervolgens de mooiste hoekjes van het heelal. Het apparaat is nog lang niet productieklaar, maar toch werd op crowdfundwebsites al een astronomisch bedrag van 4 miljoen dollar opgehaald. Gelukkig beloven de makers dat de machine gereed is vóór de zonsverduistering van 8 april 2024. Wij kijken er alvast naar uit.

Campagne op kickstarter.com