KIJK Tipt: toffe sampler, looper en geluidsaanpasser

Druk op een knop. Neem een geluidje op. Tik op de piano-achtige toetsen. Hoor datzelfde geluidje terug, maar dan in verschillende toonhoogtes. Draai aan een of meerdere draaiknoppen. Hoor opnieuw datzelfde geluidje terug, maar dan in verschillende toonhoogtes én met allerlei geluidseffecten eroverheen. Besef dat de Chompi een toffe en intuïtieve sampler, looper en geluidsaanpasser is. Surf naar crowdfundwebsite Kickstarter. Ontdek dat hij ruim een miljoen dollar heeft opgehaald. En bestel hem zelf ook.

De campagne vind je op kickstarter.com