Blijven oren en neuzen doorgroeien?

Is het je weleens opgevallen dat oude mannen van die grote oren hebben? En een grote neus? Oude vrouwen trouwens ook. Blijven oren en neuzen je hele leven doorgroeien?

Lynn Meijerman en collega’s van de Universiteit Leiden onderzochten of oorafdrukken handig zijn bij het ontmaskeren van dieven. Niet alleen ontdekten ze dat een oorafdruk een heel bruikbaar middel is voor rechercheurs; ze bewezen ook dat oren groter worden naarmate ze ouder worden. Vooral de lengte neemt toe.

Uitgerekte oren

Italiaanse onderzoekers berekenden in 2009 dat mannenoren vanaf het moment dat de ‘dragers’ volwassen zijn nog zo’n 19 procent groeien en vrouwenoren nog 15 procent. Dat betekent dat je oren, als je tegen de tachtig loopt, ongeveer een centimeter langer zijn geworden. Bij mannen iets meer, bij vrouwen iets minder. Maar als het kraakbeen in onze neus en oren echt zou blijven groeien, zouden onze gewrichten en ruggengraat ook steeds groter worden en dat is niet het geval. Wat is er dan wel aan de hand?

Japanse onderzoekersnamen een mini-stukje kraakbeen van jonge en oude oren en legden dat onder de elektronenmicroscoop. Het kraakbeen van oudere mensen bleek anders van structuur dan dat van jonge mensen. Er zijn minder elastische vezels en de kraakbeencellen liggen minder dicht op elkaar, waardoor de zwaartekracht er steeds meer vat op krijgt. Hun conclusie: het kraakbeen in onze oren en neus groeit niet, het rekt langzaam uit. En dat is dus te zien.

