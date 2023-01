Bye bye 2022, hallo 2023

In de bladenmakelarij hoef je je eigenlijk nooit te vervelen. Er is altijd wel een blad, een special of een website te vullen en dat hebben we ook in 2022 weer gedaan.

Het was bovendien een jaar van wat interne veranderingen. Zo ging beeldresearcher Margriet Bokeloh na een lange carrière bij KIJK van haar welverdiende pensioen genieten, kregen we nieuwe vormgevers (het nogal excellente Vrhl Content & Creatie) en voegden we Tim Tomassen als web-redacteur toe aan ons team. En voor één maand was wetenschapscommunicator en presentator Diederik Jekel hoofdredacteur van KIJK.

Ook dit jaar hebben we met alle edities van KIJK er weer alles aan gedaan om jullie, onze trouwe lezers, op de hoogte te houden van wat er allemaal speelt op het gebied van wetenschap en technologie.







KIJK Antwoordt

Afgezien van reguliere edities van KIJK maakten we ook weer een reeks fantastische (al zeggen we het zelf) specials. We begonnen in het voorjaar met onze Vraag & Antwoord-special, met daarin 197 spannende en verrassende vragen die kennelijk bij jullie leven en die we door ons team van experts graag laten beantwoorden. Bestaan er ook warmbloedige planten? Word je zwaarder als je een scheet laat? Wat is het oudste voorwerp op aarde? Zwem je in alcohol sneller dan in water? Waar komt ‘rechts’ en ‘links’ in de politiek vandaan? En nog véél meer! Bestel hem hier.

Cyberveilig

Tussendoor maakten we in opdracht van Vodafone een leuke minispecial over Cybersecurity.

Dronefotowedstrijd

Ook dit jaar organiseerden we een dronefotowedstrijd in samenwerking de collega’s van Columbus Travel. Dat leverde weer fantastische inzendingen op, die maar weer eens bewijzen hoe creatief onze lezers zijn. De hoofdprijs ging uiteindelijk naar Jelle Oostrom met een heel kleurrijke foto van een waterpark in Portugal. Tweede prijs was een gletsjerrivier in IJsland van Erik Krugers en de derde een door Tim Burgmeijer gemaakte plaat van een door een boot gemaakt infinity-teken.

Beste Tech-idee 2022

Gewapend met twee zware awards reden coördinerend-redacteuren Naomi Vreeburg en Laurien Onderwater naar de prijswinnaars van KIJKs Beste Tech-idee 2022. Winnaars van de Publieksprijs werden de duurzame portiekflats van Team Symbiotic Urban Movement (SUM) van de TU Delft. Circa 11 procent van de Nederlandse woningen bevindt zich in portiekflats en hun idee kan ervoor zorgen dat die worden verbeterd en uitgebreid, zodat er iets kan worden gedaan aan de woningnood.

De jury koos voor een nieuw soort computerchip. Professor Saïd Hamdioui van de TU Delft een nieuwe computation-in-memory-architectuur op basis van memristors (een samentrekking van de woorden memory en resistor). Dat zijn elektronische componenten op nanoschaal die hun geheugen behouden en zelf berekeningen uit kunnen voeren, zodat er geen gegevens hoeven te worden verplaatst. Dat maakt ze honderd tot duizend keer zuiniger dan bestaande chips.

Hoogvliegers II

Als je één succesvolle special hebt uitgebracht, is er alle reden om met een tweede te komen. En dus: Hoogvliegers II. Vliegtuigen beslechten oorlogen, brengen de wereld in kaart, en leveren belangrijke informatie over de aardse atmosfeer. Kortom, luchtvaart heeft een enorme impact én zorgt bovendien voor een constante stroom spannende verhalen.

In de 132 pagina’s tellende special lees je onder meer over de spectaculaire bevrijdingsactie van Israëlische gijzelaars in Entebbe, de avonturen van de ballonvarende Zwitserse wetenschapper Auguste Piccard, en de maffe toestellen waarmee vliegtuigontwerpers op de proppen komen als ze in een gekke bui zijn.

Scheurkalenders

Uiteraard maakten we ook nog de scheurkalenders voor 2020; eentje van KIJK en eentje van voor de jonge garde: KIJK Kids. Beide zijn, net als al onze reguliere edities en alle specials, te koop in onze webshop.

Koude Oorlog

Afgelopen jaar was het 75 jaar geleden dat president Harry S. Truman voor het Amerikaanse congres zijn Truman Doctrine uiteenzette. Daarin beloofde hij steun aan alle landen die zich bedreigd voelden door het communisme en daarmee gaf hij het startschot voor Koude Oorlog.

De Spaanse-Amerikaanse schrijver, dichter en filosoof George Santayana schreef immers al in 1905: “Zij die zich het verleden niet kunnen herinneren, zijn gedoemd het te herhalen.” Daarom vinden we deze special belangrijk. We moeten ons eraan blijven herinneren hoe de Koude Oorlog is ontstaan en hoe de strijd tussen oost en west de wereld decennialang in zijn greep heeft gehouden.

En volgend jaar?

Op dit moment zijn we druk bezig met een nieuwe titel binnen het merk KIJK. Iets met spannende historie…. We werken aan een compleet nieuw jasje voor KIJK zelf. Er komt een vervolg op de KIJK Antwoordt-special, en in het najaar een geweldige special over de grote vragen in de wetenschap. En, en, en…. we zijn begonnen aan de opnamen voor een serie podcasts met Diederik Jekel. De naam: Het Experiment. Het wordt legendarisch!

Tussen kerst en Oud & Nieuw pakken we een momentje rust en zullen er op de website wat minder berichten verschijnen. Maar vanaf maandag 2 januari gaan we er weer vol tegenaan. Alvast heel fijne dagen en een gelukkig nieuwjaar. Tot 2023!

André Kesseler

Hoofdredacteur KIJK

Ben je geïnteresseerd in de wereld van wetenschap & technologie en wil je hier graag meer over lezen? Word dan lid van KIJK!

Openingsbeeld: Ahmad Fadli/123RF