‘Als er historie wordt geschreven, moet je daarbij zijn’

Er zijn nog heel wat (technische) hordes te nemen, maar als het aan de NASA ligt, moeten er in 2025 weer mensen over het oppervlak van de maan lopen. Dat zal eveneens een historisch moment wordt, schrijft hoofdredacteur André Kesseler.

Bijna 53 jaar geleden zagen 600 miljoen mensen over de hele wereld live op televisie hoe Neil Armstrong zijn historische ‘one small step’ op de maan zetten. Als het een beetje meezit, worden er binnenkort nieuwe afdrukken in het maanstof gezet. Maar Project Artemis gaat verder dan dat. Er moet ook een heuse maanbasis komen én een bemand ruimtestation, de Lunar Gateway. Dat wordt een tankstation, ruimtelab en uitvalsbasis naar het maanoppervlak in één. Ambitieuze plannen dus, vooral omdat het budget van de NASA veel minder astronomisch is dan in de jaren zestig. Gelukkig is er hulp van andere ruimtevaartorganisaties zoals de ESA, en van commerciële bedrijven, waaronder Elon Musks SpaceX. Lees alles over Artemis in het fijne verhaal van Nick Kivits.

Dieper het heelal in

Wel zijn er bedenkingen bij de NASA-plannen. Afgezien van het gebruikelijke ‘hunnie kunnen dat geld beter hier- of daaraan besteden’ zijn er ook inhoudelijke bezwaren te horen. De inmiddels 92-jarige Apollo 11-maanwandelaar Buzz Aldrin vindt bijvoorbeeld het idee van de Lunar Gateway “absurd”. Waarom moet er zo’n tussenstation komen? Aldrin wil gewoon, bam, rechtstreeks van de aarde naar de maan. En zoals met alle grote projecten zal ook Artemis te maken krijgen met budgetoverschrijdingen (de kosten tot 2025 worden nu al geschat op 93 miljard dollar) en vertragingen.

“Een maanbasis betekent een mooie springplank dieper het heelal in”

Verder zullen er ongetwijfeld allerlei technische hobbels opduiken. Terwijl ik dit zit te tikken, maakt de NASA bekend dat er problemen zijn met de motoren van de Space Launch System-draagraket. De eerste (onbemande) Artemisvlucht kan daardoor niet eind februari, maar pas in maart of april worden gelanceerd.

Maar als alle plannen doorgaan (en volgens critici is dat best nog wel een grote ‘als’), wordt Artemis buitengewoon indrukwekkend en gaat het project een nieuw tijdperk voor de ruimtevaart inluiden. Want een maanbasis betekent ook een mooie springplank dieper het heelal in. Net als in de jaren zestig zullen er weer miljoenen mensen aan de buis gekluisterd zijn om live – en dit keer in full HD – de belevenissen van de nieuwe kolonisten te volgen. Ik ben een van die kijkers. Want als er historie wordt geschreven, moet je daarbij zijn.

