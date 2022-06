Deze grot was 50.000 jaar lang in gebruik

In de prehistorie bleven mensen niet lang op dezelfde plek, maar voor een grot in Spanje werd een uitzondering gemaakt.

In het zuiden van Spanje ligt de provincie Málaga. Hier vind je ook de Cueva de Ardales, een grot die bekend staat om zijn prehistorische kunst. De tekeningen worden al een lange tijd bewonderd, maar het was nooit duidelijk hoe lang deze grot door onze voorouders gebruikt werd. Archeologen van de Universiteit van Cádiz in Spanje zochten het uit.

Het onderzoek begon in 2011 en duurde zeven jaar. Hierbij richtte het team zich vooral op de ingang van de grot, omdat mensen daar waarschijnlijk het vaakst zijn langsgekomen. Ook bevat dat deel de meeste tekeningen. Om de geschiedenis te achterhalen, begon het team een opgraving. Daarmee legden ze verschillende lagen van lang geleden bloot en vonden ze aanwijzingen voor vroegere activiteiten.

Hieruit werd duidelijk dat de grot 58.000 jaar geleden al werd gebruikt, in de tijd van de Neanderthalers. Ze gebruikten de locatie voor het maken van grottekeningen, maar niet voor andere dingen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er voorouders van de moderne mens leefden.

Geschiedenis

Zo’n 43.000 jaar geleden verdwenen de Neanderthalers. Vervolgens heeft de grot 7.000 jaar leeggestaan, waarna er moderne mensen introkken. Opvallend is dat ook zij de grot niet gebruikten om in te wonen, maar op dezelfde voet verdergingen als hun voorouders: met het maken van hun schilderingen. Verder begroeven ze er hun doden. In totaal heeft de mensheid 50.000 jaar gebruik gemaakt van de Cueva de Ardales.

Volgens de archeologen is het duidelijk dat de grot een belangrijke symbolische waarde had. Ze hopen daarom op deze locatie nog veel te kunnen leren over prehistorische culturen. Dit zal dus niet de laatste keer zijn dat deze grot in het nieuws is.

Bronnen: PLOS ONE, ScienceAlert

Beeld: Ramos-Muñoz et al., PLOS ONE, 2022, CC-BY 4.0