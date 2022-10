Wat gebeurt er in je lichaam als je verliefd bent?

Vlinders in je buik, niet meer helder kunnen nadenken en ook nog eens het idee hebben dat je de hele wereld aankunt? Dan kan het zomaar zijn dat je verliefd bent.

Maar wat gebeurt er in je lijf als dat het geval is? De oorzaak is een bijzondere cocktail van hormonen en neurotransmitters. Allereerst is er het stresshormoon adrenaline dat zorgt dat je lichaam op scherp staat (normaal gesproken handig voor vechtof vluchtreacties) en je geen hap meer door je keel krijgt. Het heeft ook tot gevolg dat je niet meer helder kunt denken. Zelfs het testosterongehalte verandert: bij mannen wordt dat lager, bij vrouwen juist hoger, wat een hogere seksdrive geeft. Het doel van verliefdheid is immers voortplanting.

Geluksstofjes

Een andere belangrijke stof is de neurotransmitter endorfine, een morfineachtig stofje dat ons dat gelukzalige gevoel geeft. En dan is er nog dopamine, de stof die je brein aanmaakt als beloning. Je voelt je blij, euforisch en zelfverzekerd. Dat gevoel krijg je als je je geliefde ziet, ruikt of aanraakt, maar ook als je een compliment krijgt, lekker eet of seks hebt. Enorm verslavend, waardoor je zó gefocust bent op je ‘ware’ dat je maar weinig oog hebt voor andere zaken.

Sandra Langeslag, neurowetenschapper aan de Universiteit van Missouri-St. Louis, keek met een hersenscanner naar het brein van verliefde personen: “De beloningsgebieden in de hersenen waren actiever als proefpersonen aandacht besteedden aan een foto van hun geliefde dan wanneer ze een foto van een gewone vriend zagen.” Al met al is verliefd zijn een uitputtingsslag voor je lijf. Daarom normaliseert je lijf langzaamaan de aanmaak van dopamine en andere stofjes en zakt de verliefdheid weg. Gelukkig heeft je lichaam via de productie van het hormoon oxytocine een oplossing gevonden om toch een langdurige relatie aan te gaan.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: ISTOCK/GETTY IMAGES